RWE: Rodungen im Hambacher Forst 'zwingend erforderlich'

ESSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hält die umstrittenen und geplanten Rodungen im Hambacher Forst am dortigen Tagebau für "zwingend erforderlich".



Eine vorübergehende Aussetzung der ab Oktober 2018 geplanten Rodung im Tagebau Hambach würde bereits kurzfristig das Vorankommen des Tagebaus und damit die Stromerzeugung in Kraftwerken in Frage stellen, heißt es in einem Schreiben von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz an die Vorsitzenden der Kohlekommission der Bundesregierung. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor.

Längerfristige Unterbrechungen bei der sogenannten Vorfeldfreimachung

- zu der die Rodung gehört - führten zu Betriebsstillständen.

"Angesichts der Dringlichkeit für die Aufrechterhaltung eines planmäßigen Betriebsfortgangs und damit der Vermeidung erheblicher ökonomischer Risiken für unser Unternehmen ist es somit nicht möglich, in der kommenden Rodungsperiode auf die Vorfeldfreimachung zu verzichten."

Das Schreiben kommt kurz vor der nächsten Sitzung der Kohlekommission am Donnerstag. Das Gremium soll bis Ende des Jahres einen Ausstieg aus der Kohle ausarbeiten und Vorschläge für Finanzierung und Gestaltung des Strukturwandels in Regionen wie der Lausitz und dem Rheinischen Revier vorlegen.

Ein breites Bündnis aus Betroffenen, Naturschützern und kirchlichen Organisationen hatte am Montag ein sofortiges "Braunkohle-Moratorium" für Rodungen, Umsiedlungen und Abrissarbeiten im Rheinland gefordert./hoe/DP/she