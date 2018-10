RWE: Prognostizierte Ebitda-Belastung in Relation!

Braunkohle ist bekanntlich auch innerhalb der fossilen Energieträger relativ ineffizient. In Bezug auf den Hambacher Wald hatte RWE noch am 11. September in einer Meldung geschrieben, Zitat: „RWE hat in dem Gespräch erneut dargelegt, dass die diesjährigen Rodungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Tagebaubetriebs und die Kohlegewinnung bereits in den kommenden zwei Jahren notwendig sind.“ Das klang so, als ob die Rodung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.