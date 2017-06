RWE: Politische Entwicklung wird zum Kursbeschleuniger!

Lieber Leser,

wer die Aktie von RWE in den Händen hält, konnte in den zurückliegenden Handelssitzungen überragende Kursgewinne verbuchen. Dies gibt Phantasie für einen weiteren massiven Kursgewinn, so technische und charttechnisch geprägte Analysten. Die Kurse sind binnen einer Woche um annähernd 10 % nach oben geschossen. Die Notierungen konnten zudem innerhalb von zwei Wochen 14 % zulegen und im 1-Monats-Vergleich 29 % aufsatteln. Dies zeigt die aktuelle Dynamik. RWE konnte davon profitieren, dass das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Atomsteuer gekippt hat.

Dies scheint bei Bankanalysten noch nicht ganz angekommen zu sein. Denn nur 35 % wollen RWE „kaufen“, während 65 % für „halten“ plädieren.

RWE: Jetzt kann der Ausbruch kommen

Erst am 8. Juni hat die Aktie das aktuelle 1-Jahres-Hoch von 20,01 Euro markiert. Nur wenige Cent fehlen bis zum 2-Jahres-Top bei 20,40 vom 10. Juni 2015. Darüber sehen charttechnische Analysten keine wesentlichen Hürden mehr.

Technische Analysten verweisen darauf, dass RWE in allen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend ist und die Abstände zum jeweiligen Durchschnittskurs verschiedener Zeitabschnitte hoch sind. Ein starker und breiter Hausse-Modus legt massive Kursgewinne nahe.

Die Aktie ist im grünen Bereich und hat sehr großes Potenzial.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.