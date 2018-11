RWE: Planmäßige Geschäftsentwicklung, so der Vorstand!

In Bezug auf die 9-Monats-Zahlen 2018 sprach RWE ja von einer „planmäßigen Geschäftsentwicklung“. Der Finanzvorstand von RWE kommentierte u.a. mit diesen Worten: „Mit der Entwicklung in den ersten drei Quartalen 2018 sind wir sehr zufrieden“. Insofern könne der Vorschlag zur Erhöhung der ordentlichen Dividendenzahlung auf 0,70 Euro je Aktie bestätigt werden. Fortschritte gab es u.a. bei der Senkung der Schulden. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.