RWE: Neue Zahlen am 15. Mai!

In wenigen Tagen ist es so weit: Am 15. Mai soll es von RWE die neuen Quartalszahlen geben. Gut möglich, dass einige Anleger(innen) deshalb derzeit eine eher abwartende Haltung einnehmen und sich mit Käufen oder Verkäufen zurückhalten, bis die neuen Zahlen da sind. Charttechnisch gesehen ist das Thema einer möglichen SKS („Schulter-Kopf-Schulter“) Formation noch nicht abgehakt. Die „linke Schulter“ bei ca. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.