RWE: Neue Zahlen!

RWE hat die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Das Unternehmen teilte dazu wörtlich mit, man sei „weiter voll auf Kurs“. Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass das bereinigte Ebitda (Ebitda = Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) in den ersten neun Monaten 2017 einen Wert von 4,2 Mrd. Euro erreichte. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 3,8 Mrd. Euro. Hier ist also ein steigender Wert zu verzeichnen, was positiv aussieht. Beim Nettoergebnis gab es für die ersten neun Monate 2017 sogar einen Anstieg auf 2,2 Mrd. Euro – nach nur 11 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

RWE: Sonderfaktoren erhöhen das Nettoergebnis deutlich

Hier gilt es aber, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen! Denn RWE weist selber darauf hin, dass es nicht nur die Entwicklung im operativen Geschäft war, die diesen Anstieg verursachte. So nennt RWE zum einen ein „deutlich verbessertes Finanzergebnis“. Und dann natürlich als größeren Punkt die „Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer“, die zu Lasten der deutschen Steuerzahler geht. Dieser Einmaleffekt mag für RWE erfreulich sein, doch natürlich handelt es sich um genau das – einen Einmaleffekt, keine Leistung im operativen Geschäft.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.