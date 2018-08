RWE: Ein Milliardenmarkt lockt!

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

RWE, allein der Name steht für die Verwurzelung in der Heimat. Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, das klingt nach Ruhrgebiet, nach Kohle und Kumpels. Doch RWE ist natürlich längst ein Großkonzern, gehört spätestens seit der Übernahme der niederländischen Essent vor knapp zehn Jahren zu den führenden Energieversorgern in Europa. Aber der Kontinent ist dem Unternehmen lange nicht mehr genug, insbesondere der Milliardenmarkt China verspricht ...

Ein Beitrag von Achim Graf.