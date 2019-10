RWE: Kursabschlag wegen Window-Dressing?

Die RWE-Aktie erfreut sich bei den Anlegern auch weiterhin einer großen Beliebtheit. Seit Ende Juni befindet sich der Wert in einem konstanten Aufwärtstrend. Er verläuft recht steil und hat den Kurs am Montag auf ein neues Jahreshoch bei 28,81 Euro ansteigen lassen. Damit deutet sich eine Fortsetzung der Rallye an.

Verzerrt das Window-Dressing den Kurs?

Allerdings muss mit der Möglichkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung