RWE: Kommt es noch zu einer weihnachtlichen Bescherung?

Liebe Leser,

RWE hat am Donnerstag in einem lebendigen Handel bestätigt, dass das Unternehmen an den Finanzmärkten wieder etwas skeptischer gesehen wird. Dennoch halten es Chartanalysten unverändert für möglich, dass der Wert in den kommenden Wochen deutlich nach oben klettern kann. Zumindest 20 Euro bleiben eine klare Kurszielmarke, sodass sich ein Potenzial in Höhe von etwa 20 % für Investoren ergeben kann. Im Detail: Am Donnerstag ging es für die RWE um mehr als 1 % nach unten. Dies ist im übergeordneten Abwärtstrend für die Aktie ein kleiner, aber erheblicher Rücksetzer. Denn nun sind die früheren Unterstützungen bei knapp unter 18 Euro noch einmal deutlicher unterschritten worden. Dabei rutschte RWE sogar unter das bisherige 6-Monats-Tief bei 16,90 Euro. Nun wäre aus charttechnischer Sicht auch ein Rücksetzer bis zur markanteren 15-Euro-Marke oder noch weiter darunter nicht mehr sonderlich überraschend. Deshalb ist Vorsicht geboten. Auch ein Kursverlust von 7,5 % binnen einer Woche und ein Abschlag von 13 % innerhalb von zwei Wochen sind ein deutliches Signal dafür, dass der Wert schwächelt. Allerdings ergeben sich oberhalb der bisherigen Unterstützung knapp unter 18 Euro wiederum fast widerstandsfreie Zonen, die bis zu den runden 20 Euro reichen. Hier könnte es also auch schnell zu einem Comeback mit einem Potenzial von annähernd 20 % kommen. Das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 23,15 Euro vom 8. November 2017 scheint dagegen momentan zu weit entfernt zu sein.

Wirtschaftlich betrachtet gab es wenige neue Nachrichten, die Einfluss auf die Notierung haben könnten. Weiterhin sind 55 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten, während niemand für einen Verkauf plädiert. Die Stimmung ist also offenbar gut.

Technische Analysten: Die Richtung steht!

Technische Analysten sind dagegen der Meinung, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend bewege. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen nach unten gedreht. Der Wert weist einen Abstand von gut 10 % zur 200-Tage-Linie auf. Dies ist ein formales Verkaufssignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.