RWE: Könnte der Ausbruch bald kommen?

die RWE-Aktie ist spätestens seit der Abschaffung der Atomenergie kein Liebling der Anleger mehr. Seit 2007 steht ein Wertverlust von satten 86 % zu Buche. Der steilste und dynamischste Einbruch bescherte der Aktie in 2015 innerhalb von sechs Monaten einen Wertverlust von mehr als 60 %.

Seitdem scheint sich die Aktie in einer Phase zu befinden, in der Bullen und Bären einen harten Kampf austragen. So konnte zwar die Konsolidierungsphase, die im Anschluss an den besagten Einbruch sich ausgebildet hatte, im vergangenen Jahr nach oben überwunden werden. Den steilen Abwärtstrend vermochte die Aktie allerdings nicht zu überwinden und brach erneut in Richtung der Tiefs ein.

In welche Richtung erfolgt der Ausbruch?

Im Rahmen des erneuten Einbruchs in Richtung der Tiefs, wurden diese jedoch zuletzt nicht mehr erreicht. Damit lässt sich in Verbindung der oberen, zuvor nicht überwundenen Abwärtstrendlinie eine Dreiecksformation erkennen. Diese deutet darauf hin, dass ein Ausbruch aus dieser Formation, egal in welche Richtung, eine dynamische Bewegung nach sich ziehen könnte.

Zudem fällt auf, dass im Bereich der oberen Trendlinie auch der 100-Wochendurchschnitt verläuft. Die obere Trendlinie verläuft bei 14 Euro je Aktie, weshalb Anleger nun diesen Preisbereich ins Auge fassen sollten. Die untere Trendlinie bzw. Dreiecksbegrenzung verläuft bei 11,40 Euro je Aktie. Sofern die Aktie allerdings aus der Dreiecksformation nicht ausgebrochen ist, dürfte hier das Potential nach oben hin begrenzt bleiben.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

