RWE mit Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Diesen Trading-Tipp mit RWE ISIN: DE0007037129 hatten wir am 29. September genannt. An diesem Tag hatten wir geschrieben: „Die charttechnische Unterstützung liegt bei 30,00 Euro und die Aktie hat kurz davor abgedreht. Zum Handelsende am Dienstag notiert die Aktie exakt bei 32,00 Euro. In diesem Bereich gab es bereits im Juni eine Trendwende nach oben, die bis in den Bereich von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung