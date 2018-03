RWE: Kauflaune beschert der Aktie neuen Aufwärtstrend!

Liebe Leser,

RWE profitiert ebenfalls deutlich von den Entwicklungen am Versorgermarkt. Die geplante Verschmelzung von Innogy mit E.ON versetzt auch die RWE-Aktionäre und Chartanalysten offensichtlich in Hochstimmung. Der Wert konnte am Montag gleich um mehr als 9 % zulegen und befindet sich in einem neuen charttechnischen Aufwärtstrend. Nun sind Notierungen oberhalb von 20 Euro zum Greifen nah. Konkret: Die Aktie nähert sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.