RWE: Die Käufer gönnen sich eine kleine Pause!

Noch bis in den November 2017 hinein erfreuten sich die Aktien der Versorger bei den Anlegern einer hohen Beliebtheit und die RWE-Aktie stieg bis zum 6. November auf ein Kursniveau von 23,32 Euro an. Danach drehte die Stimmung und die einstigen Überflieger gehörten bis Anfang März 2018 zu den schwächsten Aktien im DAX. Die RWE-Aktie markierte ihr Tief am 6. Februar ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.