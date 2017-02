RWE: Jetzt kämpft die Aktie an einem entscheidenden Widerstand!

Lieber Leser,

erst vor wenigen Tagen gab RWE bekannt, dass für die Stammaktien keine Dividende gezahlt wird. Gleichzeitig stellte man für das laufende Geschäftsjahr 2017 eine Gewinnausschüttung in Aussicht. Dies trieb den Kurs gleich um mehr als 1,4 % nach oben. Jetzt kämpft die Aktie wieder mit einer entscheidenden Kursmarke.

Zäher Kampf um Trend-Linie

Die 200-Tage-Durchschnittslinie unterschritt RWE erst am 22. Februar, um sie am 23. Februar gleich wieder zu überschreiten und dann erneut hin und her zu wechseln. Entscheidende Impulse dürften von den kurzfristigen Trends ausgehen, nachdem RWE dort jeweils deutlich den Aufwärtstrend markiert hat. Technische Analysten sprechen von einer Konsolidierungsphase innerhalb des langfristigen Trends.

Charttechnisch dürften 13,30 Euro eine ernst zu nehmende Hürde sein, so urteilen entsprechende Analysten. Darüber hat die Aktie weiter vollkommen freie Fahrt und könnte sogar sein Sechs-Monats-Hoch 15,38 vom 30. September 2016 gleich wieder in Angriff nehmen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von annähernd 12,5 %, das die Aktie im nächsten Anlauf heben könnte.

Aus technischer und charttechnischer Sicht steht RWE kurz vor der Rückeroberung des grünen Bereichs.

