RWE: Jetzt gibt es kein Halten mehr!

Liebe Leser,

RWE begeistert Analysten und Investoren. Die Aktie schoss an Allerheiligen um 3 % nach oben und erreichte neue Rekordkurse von mehr als 22 Euro. Der Grund sind Spekulationen um eine Übernahme von Uniper bzw. den Kraftwerken des Unternehmens. Damit könnte die wirtschaftliche Grundlage für einen steileren Kursanstieg gelegt werden. Die Kursziele liegen aus Sicht charttechnischer Analysten bei bis zu 30 Euro. Dies würde einem Plus von mehr als 25 % entsprechen. Die Aktie hat in den vergangenen neun Monaten massiv aufgeholt und befindet sich in einem deutlichen Aufwärtstrend. Der Wert ist von 12 Euro um fast 100 % gestiegen, da ein Rechtsstreit mit der Bundesregierung zu Milliardenzahlungen für die Energiekonzerne geführt hat.

Aus charttechnischer Sicht konnte der Wert ein Doppelhoch bei 20 Euro klar überwinden und ist im dritten Anlauf durchgebrochen. Dies gilt als gutes Zeichen. Bei 21,50 Euro bzw. 20 Euro finden sich zudem gleich wichtige Unterstützungen, die halten sollten. Die Kurse werden zudem durch eine stetige Aufwärtstrendgerade unterstützt.

Technische Analysten: Breiter und starker Aufwärtstrend

Auch technische Analysten sind sehr zufrieden. Die Aktie konnte einen Aufwärtstrend in allen zeitlichen Dimensionen generieren und verteidigen. Der Abstand auf den GD200 ist inzwischen zweistellig. Der Hausse-Modus weist auf einen weiteren massiven Kursanstieg hin!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.