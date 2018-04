RWE: Jetzt beginnt ein neues Spiel!

Was für ein Wochenausklang! Die RWE-Aktie war am Freitag mit einem tiefroten Ergebnis das Schlusslicht im DAX. Aber keine Panik. Denn dafür gab es eine sehr einfache Erklärung. Nachdem am Donnerstag die Hauptversammlung war, wurde die Aktie nun ohne Dividende gehandelt. Diese fiel inklusive Sonderausschüttung recht üppig aus und betrug 1,50 Euro. In diesem Sinne konnte man der Aktie sogar bescheinigen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.