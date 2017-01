RWE: Insider kauft!

Liebe Leser,

das hat schon gewissermaßen Seltenheitswert: Derzeit weist die RWE-Aktie (Stammaktie) eine positive 12-Monats-Performance aus. Auf Jahressicht hat die Aktie (Dividendenzahlung nicht berücksichtigt) rund 5,5% zugelegt. In den Vorjahren sah das aus Aktionärssicht leider anders aus, denn die 10-Jahres-Performance liegt bei rund -85%. Zu Wochenbeginn war zumindest ein Mann davon überzeugt, dass der Kurs der RWE-Aktie weiter steigen wird. Zumindest nehme ich an, dass das der Beweggrund für diese Transaktion gewesen ist:

RWE-Aufsichtsratsmitglied kauft eigene Aktien

Denn RWE hat mitgeteilt, dass Peter Ottmann für exakt 21.053,84 Euro RWE-Aktien gekauft hat. Wieso diese Transaktion von Bedeutung ist? Deshalb: Peter Ottmann ist nicht irgendwer, sondern laut RWE a) Geschäftsführer vom Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH und b) sitzt er im RWE-Aufsichtsrat. Somit gilt er als „Insider“. Und wenn solch eine Person eigene Aktien kauft oder verkauft, dann ist das meldepflichtig. Tendenziell gilt: Der Kauf von eigenen Aktien gilt als Vertrauensbeweis und ist entsprechend ein bullishes Signal. Nach dem Motto: Wenn ein Insider kauft, dann spricht das dafür, dass die Aktie derzeit günstige Aussichten hat. Kann sein, muss aber nicht. Denn naturgemäß können auch Insider falsch liegen.

