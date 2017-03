RWE / Innogy: Dieser Deal mit der Telekom könnte sich rechnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

HD Fernsehen im Netz, Video-on-Demand-Portale, Computerspiele, Bildtelefonie und so weiter – um diese und andere Anwendungen problemlos und in voller Qualität nutzen zu können, braucht man eine entsprechend schnelle Internetleitung. Allerdings ging der Ausbau des schnellen Internets in Deutschland in den letzten Jahren – im Vergleich zu manch anderen Ländern – nur schleppend voran.

Negativ ausschlaggebend sind hierbei vor allem ländliche Regionen, die teilweise noch mit sehr langsamen oder gar garkeinen DSL-Anschlüssen auskommen müssen. Viele Bewohner internetschwacher Regionen nutzen deshalb den mobilen Standard LTE, welcher aber oftmals nicht nur teurer, sondern auch störungsanfälliger ist.

Kooperation zwischen Telekom und Innogy

Um dieses Problem zumindest teilweise lösen zu können, haben die Telekom und die RWE-Tochter Innogy kürzlich eine Kooperation vereinbart. Beide Unternehmen wollen insgesamt 60 Ortsnetze in ländlichen Regionen der Eifel (Hunsrück und Münsterland) mit schnellem Internet ausstatten. Summa summarum sollen 55.000 Haushalte von der Initiative profitieren. Die auf zehn Jahre ausgelegte Partnerschaft könnte in einer späteren Stufe gar bis zu einer Million Kunden versorgen.

Ambitionierte Ziele des Bundes

Seit einiger Zeit forciert die Bundesregierung den Ausbau der Internetanbindungen in Deutschland. Das Ziel ist ambitioniert. So wollen die Verantwortlichen eine Netzgeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde deutschlandweit etablieren. Das Problem an der Sache ist folgendes: Es ist nicht festgeschrieben, die Datenübertragungsrate über einen Festnetzanschluss zu erreichen. Dies führt dazu, dass verstärkt schnelle Mobilsysteme wie das oben erwähnte LTE zum Zuge kommen, um die Quoten der Regierung zu erfüllen.

Deutschland im Hintertreffen

Der Internetstrukturdienst Akamai koordiniert und optimiert beispielsweise die Lastverteilung im Internet. Das Unternehmen veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Daten, um die Internetgeschwindigkeit verschiedener Länder miteinander zu vergleichen. Deutschland rangiert bei der Erhebung Ende letzten Jahres mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13,7 M/Bits lediglich auf Platz 26. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies sogar eine Verschlechterung um vier Plätze.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

