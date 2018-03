RWE: Hier kann man nun durchatmen!

Liebe Leser,

gute Nachrichten für das rheinische Braunkohlerevier: Wie der Energieversorger RWE am Donnerstag mitteilte, habe die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg (NRW) den Hauptbetriebsplan des Braunkohletagebaus Hambach für die Jahre 2018 bis 2020 nach gründlicher Untersuchung abgesegnet. Somit könne der Tagebau von nun an bis zum 31. Dezember 2020 seine Arbeit fortführen, hieß es.

RWE: Tagebau sei wichtig „für die Stromversorgung unseres Landes“

„Das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.