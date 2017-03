RWE: Hier gelingt gerade ein Aufwärtsausbruch!

Lieber Leser,

RWE hat in den letzten Stunden des Freitagshandels ein deutliches Signal für einen starken Kursanstieg gesetzt. Technische und charttechnische Analysten sind dabei trotz schlechter fundamentaler Nachrichten im Lager der Käufer. Die Aktie überwand nun erst wieder eine wichtige Marke und kann die nächsten beiden wichtigen Tops erobern.

Dividende gestrichen

Zunächst hatten sich vor allem fundamental orientierte Analysten enttäuscht gezeigt, dass RWE die Dividende streicht. Anders als Konkurrent E.ON, der eine Dividendenrendite von etwa 3 % aufweist. Dennoch hat sich der Kurs nach kurzem Rückschlag deutlich erholt. Am Freitag kam es zum fünften Gewinntag in Folge, sodass der Aufwärtstrend dieser Woche sehr fest scheint.

Aus charttechnischer Sicht muss RWE lediglich noch eine deutlichere Hürde in Höhe von 14,50 bis 14,70 Euro überwinden und hat dann den Weg frei für deutlichere Kursgewinne. Auch technische Analysten schließen sich dieser Erwartung an. Die Aktie überwand den GD200, den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage und ist damit nun in allen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend.

Erstes Kursziel seien demnach heute die 6- und 12-Monats-Hochs bei 15,38 bzw. 15,92 Euro.

RWE ist trotz der Kritik an der Dividendenpolitik nach der starken Woche wieder deutlich im grünen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse