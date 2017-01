RWE: Gut oder weniger gut?

Liebe Leser,

letzte Woche mussten die Anleger von RWE einige Neuigkeiten verdauen. Denn nachdem im Sommer und Frühherbst der Kurswert von RWE einen Zwischenspurt eingelegt hatte, war er wieder in sich zusammengebrochen und auf sein Ausgangsniveau zurückgefallen. Die Frage nach einem baldigen Comeback ist noch offen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche, die RWE und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Neue Analysteneinschätzungen! Die 9 Analysteneischätzungen, die im Dezember erschienen sind, machen nur bedingt Hoffnung auf eine Besserung, denn besonderes Augenmerk galt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Energiekonzerne RWE, E.ON und Vattenfall aufgrund des 2011 beschlossenen Ausstiegs aus der Atomenergie einen teilweisen Anspruch auf Entschädigung durch den Bund haben. Zwar war der Kurs nach Bekanntgabe des Urteils zunächst in die Höhe geschossen, dies konnte sich aber nicht halten. Zwar hat die Aktie aus Expertensicht noch ein wenig Spielraum nach oben, doch an der grundsätzlichen Bewertung des Konzerns konnte das Urteil kaum etwas ändern.

Ungünstige Verrechnung? Angedacht ist zudem, dass die Unternehmen diese Schadensersatzforderungen direkt mit dem Atomfonds verrechnen, in den sie einzahlen müssen und dass sie im Gegenzug alle noch anhängige Klagen fallen lassen. Kann man hier also immer nich von einem Vorteil sprechen? Alberto Gandolfi von Goldman Sachs geht von einem Gegenwert in Höhe von 300-400 Mio. Euro aus, blieb jedoch bei seinem Kursziel. Der Markt habe überzogene Dividendenerwartungen und die Aktie sei deshalb bei der Konsensprognose bereits zu hoch bewertet worden. Sven Diermeier von Independent Research setzte die mutmaßliche Entschädigungssumme mit 750 Mio. Euro jedoch wesentlich höher an.

Analystenempfehlungen im Überblick (Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)RBC Capital: „Outperform“ – 17,50 Euro (+44 %)

Citigroup: „Neutral“ – 16,00 Euro (+32 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 14,70 Euro (+21 %)

Berenberg: „Buy“ – 14,00 Euro (+15 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 14,00 Euro (+15 %)

Independent Research: „Halten“ – 13,70 Euro (+13 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 12,00 Euro (-1 %)

Kepler Cheuvreux: „Hold“ – 12,00 (-1 %)

Barclays: „Underweight“ – 11,40 Euro (-6 %)

