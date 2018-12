RWE: Gibt es bald keine Vorzugsaktien mehr?

Gibt es bald keine Vorzugsaktien mehr? Völlig überraschend und ohne die Angabe von Gründen teilt heute Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern RWE mit, dass man per Zwangsumtausch im Verhältnis 1:1 sämtliche stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Zuzahlung in stimmberechtigte Stammaktien umwandeln will. Über einen entsprechenden Vorschlag des Vorstandes sollen auf der am 3. Mai 2019 stattfindenden HV sowohl…

Ein Beitrag von Torsten Pinkert (Kapitalmarktexperten).