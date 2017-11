RWE: Gerät der Versorgertitel nun weiter unter Druck?

Liebe Leser,

RWE hat zum Ende der letzten Handelswoche deutlich verloren. Charttechniker sind dennoch der Meinung, die Aktie habe etwa 14 % Aufwärtspotenzial, wenn eine schnelle Wende eintritt. Im Einzelnen: Das Minus belief sich auf annähernd 4 %. Damit wurden die aus charttechnischer Sicht wichtigen 20 Euro nach unten durchkreuzt. Dies ist an sich ein kleines Negativsignal. Übergeordnet ist der charttechnische Aufwärtstrend aber dennoch intakt. Die Aktie hat trotz eines Abschlags von mehr als 11 % binnen einer Woche weitere wichtige Unterstützungen in der Hinterhand. Bei etwa 19,30 Euro sowie in Höhe von 18 Euro existieren Haltezonen, die einen zu starken Rutsch verhindern könnten.

Nach oben hin würde bei einem erneuten Durchbruch über die 20-Euro-Marke der Weg frei sein für Kursgewinne in Richtung des aktuellen 2-Jahres-Hochs vom 8. November 2017 bei 23,15 Euro. Bis dahin fehlen rund 19 %. Wirtschaftlich analysierende Experten sind der Meinung, die Aktie sei im kleinen Stimmungstief, weil noch immer um die künftige Energiepolitik im Lande gerungen wird. 30 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 55 % wollen den Wert „halten“, während 15 % aktuell für einen „Verkauf“ plädieren.

Technische Analysten: Formal im Hausse-Modus

Technische Analysten verweisen darauf, dass RWE kurzfristig die Trendsignale nach unten gedreht hat. Der GD200 als Signal für das langfristige Trendverhalten jedoch ist mit 17,75 Euro noch deutlich entfernt. Es liegt also noch ein – vorsichtiges – Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.