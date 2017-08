RWE: Geldsegen für die Aktionäre

Die Wolken haben sich schlagartig verzogen bei Deutschlands zweitgrößtem Energiekonzern: Nach einer soliden Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt sich RWE jetzt optimistischer. So bekräftigte der Konzern zwar seine Jahresprognose, will aber nun das obere Ende der Bandbreite erreichen, wie RWE am Montag mitteilte. Im ersten Halbjahr profitierte der Versorger von der Rückzahlung...