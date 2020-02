RWE: Es soll sich auszahlen!

Die Woche begann für RWE an der Börse wenig erfolgreich. Wie die meisten Dax-Titel rutschten auch die Papiere des Energiekonzerns tief ins Minus. Von 34,40 Euro vom Freitag blieben am Montagabend noch 33,18 Euro übrig, am Dienstag zum Börsenschluss notierte RWE bei gerade noch knapp 32 Euro. So ist der leichte Aufwärtstrend am Mittwoch im Vormittagshandel durchaus als Erfolg zu werten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



