RWE: Es hat sich bereits abgezeichnet …

An der Heimatbörse Xetra notiert RWE per 15.02.2020, 01:00 Uhr bei 33.35 EUR. RWE zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Unser Analystenteam hat RWE auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei RWE beträgt das aktuelle KGV 8,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,21. RWE ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: RWE erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 9 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (31,51 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 33,35 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. RWE erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,46 Prozent und liegt damit 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme, 3,51). Die RWE-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.