RWE: Diese Frage beschäftigt die Aktionäre!

im Sommer und Frühherbst legte der Kurswert der RWE-Aktie einen Zwischenspurt ein, bevor er wieder in sich zusammenbrach und auf sein Ausgangsniveau zurückfiel. Viele Aktionäre fragen sich, ob mit einem baldigen Comeback zu rechnen ist. 9 neue Analysteneinschätzungen, die im Dezember erschienen sind, machen nur bedingt Hoffnung.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Besonderes Augenmerk galt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Energiekonzerne RWE, E.ON und Vattenfall aufgrund des 2011 beschlossenen Ausstiegs aus der Atomenergie einen teilweisen Anspruch auf Entschädigung durch den Bund haben. Nach Bekanntgabe des Urteils schoss der Kurs der RWE-Aktie zunächst in die Höhe. Die Euphorie währte jedoch nur kurz.

Die Kursziele liegen zwar in der Mehrzahl über dem derzeitigen Marktwert. Das Papier hat also aus Expertensicht noch ein wenig Spielraum nach oben. Doch an der grundsätzlichen Bewertung des Konzerns hat das Urteil kaum etwas ändern können. Zumal jetzt angedacht ist, dass die Unternehmen diese Schadensersatzforderungen direkt mit dem Atomfonds verrechnen, in den sie einzahlen müssen. Im Gegenzug lassen sie alle noch anhängige Klagen fallen. Wie soll man den Vorteil also konkret bemessen?

Der Kollege Alberto Gandolfi von Goldman Sachs geht von einem Gegenwert in Höhe von 300-400 Mio. Euro aus. Dennoch änderte der Analyst nicht sein Kursziel. Gandolfi ist der Ansicht, dass der Markt überzogene Dividendenerwartungen habe und deshalb die Aktie bei der Konsensprognose bereits zu hoch bewerte. Sven Diermeier von Independent Research betrachtet die Angelegenheit weitaus optimistischer. Der Analyst setzte die mutmaßliche Entschädigungssumme mit 750 Mio. Euro wesentlich höher an.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

RBC Capital: „Outperform“ – 17,50 Euro (+44 %)

Citigroup: „Neutral“ – 16,00 Euro (+32 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 14,70 Euro (+21 %)

Berenberg: „Buy“ – 14,00 Euro (+15 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 14,00 Euro (+15 %)

Independent Research: „Halten“ – 13,70 Euro (+13 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 12,00 Euro (-1 %)

Kepler Cheuvreux: „Hold“ – 12,00 (-1 %)

Barclays: „Underweight“ – 11,40 Euro (-6 %)

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

