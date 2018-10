RWE-Chef Schmitz ruft Mitarbeiter zu Geschlossenheit auf

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ESSEN (dpa-AFX) - Nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst hat RWE -Vorstandschef Rolf Martin Schmitz die Mitarbeiter des Energiekonzerns zur Geschlossenheit aufgerufen.



"Solch einen Zusammenhalt, solch eine gute und starke Mannschaft, die in schweren Zeiten zusammensteht, gibt es selten. Darauf können wir stolz sein", heißt es in einem Schreiben an die Belegschaft, das der "WAZ" und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Wir kämpfen gemeinschaftlich weiter für RWE."

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte RWE vergangene Woche vorläufig untersagt, den an den Tagebau grenzenden Hambacher Forst zu roden. In seinem Schreiben nennt Schmitz die Entscheidung "schmerzhaft und kaum nachvollziehbar". Der Schaden auch für die Reputation des Unternehmens sei immens, schreibt Schmitz. "Der finanzielle Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bereits ab 2019."

RWE hatte am Dienstag mitgeteilt, nach dem Rodungsstopp die Förderung im Braunkohletagebau Hambach zu drosseln. Welche Auswirkungen das auf die Arbeitsplätze habe, müsse nun analysiert werden, schreibt Schmitz an die Mitarbeiter. "Zu diesem Zeitpunkt kann ich Ihnen die Sorge um die Zukunft leider nicht gänzlich nehmen." Nach früheren Angaben soll es zunächst bergbauliche Untersuchungen geben. Erst danach seien die Folgen für die Beschäftigten im Tagebau und den Kraftwerken abschätzbar. Dort und in anderen RWE-Betrieben sind nach Unternehmensangaben 4600 Menschen beschäftigt.

"Unsere Befürchtung ist, dass die Beschäftigten die Zeche zahlen müssen und Stellen wegfallen", sagte die Betriebsratsvorsitzende von RWE Power am Standort Essen, Silke Boxberg, der "WAZ". Die Arbeitsplätze im Tagebau, in den Kraftwerken und in den Zentralen Essen und Köln seien massiv bedroht./amr/DP/stk