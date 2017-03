RWE-Chef: Konventionelle Stromerzeugung bleibt schwieriges Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chef des Energiekonzerns RWE sieht keine Entspannung bei der konventionellen Stromerzeugung.



Das Marktumfeld sei weiterhin "extrem schwierig", sagte Rolf Martin Schmitz am Dienstag laut Redemanuskript auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. "20 Euro je Megawattstunde, wie zu Jahresbeginn 2016 gesehen, hätte kein Produzent auf Dauer durchhalten können." Im Jahresdurchschnitt seien es zwar noch 27 Euro je Megawattstunde geworden. "Doch die leichte Erholung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Preis so niedrig war wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Es gibt also keinen Grund, Entwarnung zu geben."

Die Kohle-, Gas, und Atomanlagen stecken wegen des Booms der erneuerbaren Energien in der Krise. Denn Ökostrom wird vorrangig in die Netze eingespeist und verdrängt deshalb die Produktion aus den konventionellen Kraftwerken. Die Folge ist ein Preisverfall. Das macht sich in den Bilanzen erst mit Verzögerung bemerkbar, denn RWE verkauft einen Großteil seiner Stromproduktion lange im voraus. So rechnet der Konzern im laufenden Jahr trotz der zwischenzeitlichen Preiserholung mit einem geringeren Ergebnis aus seiner konventionellen Stromproduktion.

"Konventionelle Stromerzeugung ist und bleibt unverzichtbar", stellte Schmitz jedoch fest. "2016 wurden etwa 70 Prozent des Stroms in Deutschland konventionell produziert - auch 2030 werden es absehbar noch rund 50 Prozent sein." Vor allem wenn keine Sonne scheine oder kein Wind wehe, seien herkömmliche Kraftwerke wichtig. Parallel dazu setzt RWE auf das Speichern von Energie, etwa in riesigen Batterien. "Solche Technologien können im Wettbewerb um die Gewährleistung von Versorgungssicherheit Kraftwerke unterstützen oder in der Zukunft sogar ersetzen."/das/stb