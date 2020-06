RWE: Die Bullen gönnen sich eine kurze Pause

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie profitierte seit Mitte März von ihrem defensiven Charakter. In der Zwischenzeit haben die Anleger jedoch die Corona-Gefahr abgehakt und wieder in den Risk-on-Modus geschaltet. Dennoch erfreute sich die RWE-Aktie auch weiterhin der Gunst der Käufer und stieg in der vergangenen Woche auf ein Hoch bei 31,82 Euro an.

Im Anschluss an dieses Hoch verzeichnete der Wert parallel zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung