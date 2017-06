RWE: BlackRock stockt auf!

Liebe Leser,

RWE teilt mit: Der Aktionär BlackRock Inc. mit Sitz in Wilmington in den Vereinigte Staaten von Amerika hat die meldepflichtige Schwelle von 5% überschritten. Dies wurde von RWE am 6. Juni mitgeteilt – Datum der Schwellenberührung soll demnach am 31. Mai 2017 gewesen sein. Es ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben, dass Aktiengesellschaften wie RWE es mitteilen müssen, wenn einzelne Aktionäre sogenannte meldepflichtige Schwellen überschreiten oder auch unterschreiten. Dabei liegen diese Schwellen-Werte bei 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% und 75%. Und im Fall von BlackRock ist nun laut RWE die 5%-Schwelle überschritten worden. Allerdings:

RWE und der Aktionär BlackRock Inc.

Allerdings gilt es, genauer hinzuschauen. Denn es ist nicht so, dass BlackRock am 31. Mai eben mal 5% der RWE-Aktien gekauft hat. Laut der Mitteilung hielt BlackRock nach Überschreiten der Schwelle exakt 5,01%. Und vor Überschreiten der Schwelle? Da waren es 4,98%. Mit anderen Worten: Hier ging es also nur um einen relativ kleinen Kauf, der die Beteiligung von BlackRock an RWE gerade einmal netto um 0,03% erhöhte. Da dabei aber die Meldeschwelle von 5% überschritten wurde, musste dies gemeldet werden. Sonst hätten wir davon gar nichts erfahren und diese Erhöhung der Beteiligung um 0,03% ist nun auch wirklich nichts, was als besonders aussagekräftig gelten würde. Hier gilt es die Relationen zu sehen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.