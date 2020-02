RWE: Bislang eine normale Korrektur

Während andere Aktien am Montag durch die aufkommende Furcht vor größeren wirtschaftlichen Schäden durch das Corona-Virus stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, vollzog die RWE-Aktie nur eine vergleichsweise harmlose Korrektur. Der Kurs war in der Vorwoche am 20. Februar auf ein neues Jahreshoch bei 34,64 Euro angestiegen.

Die danach einsetzenden Gewinnmitnahmen haben den Wert in einen leichten Abwärtstrend übergehen lassen.



