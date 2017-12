RWE: Bietet sich hier nun eine günstige Einstiegschance?

Liebe Leser,

die Stammaktie von RWE hat die Chartanalysten zuletzt nicht mehr überzeugt. Dennoch eröffnen sich bei einer bestimmten Bewegung rasch Chancen für einen Aufwärtsmarsch um mehr als 18 %, meinen Chartanalysten. Investoren müssten lediglich überwachen, ob eine bestimmte Linie verteidigt wird. Konkret: Der Donnerstag bestätigte, was Chartanalysten derzeit konstatieren. Die Aktie ist in einem, wenn auch schwachen, langfristigen Abwärtstrend. Dabei befinden sich die Notierungen nun im Bereich von 17 Euro, der nach einem doch fulminanten Sturz im Dezember als Auffangbecken dienen kann. Ausgehend von diesen Notierungen gibt es zwei mögliche Szenarien: Die Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort. Wenn der Titel auf weniger als 16,50 Euro fällt, dann dürfte es massiver nach unten gehen. Große Haltepunkte sehen Analysten dann nicht mehr. Die Aktie würde damit zunächst ein neues 6-Monats-Tief markieren, da das am 21. Dezember Erreichte bei 16,78 Euro verläuft. Darunter aber warten dann allenfalls 15 Euro als Unterstützung sowie das 1-Jahres-Tief bei 11,64 Euro vom 28. Dezember 2016. Dies lässt auf ein erhebliches Abwärtspotenzial schließen, das sich insbesondere Short-Investoren zunutze machen könnten.

Auf der anderen Seite kann es aber auch massiv aufwärts gehen. Bei 17,80 Euro wartet ein Widerstand. Darüber könnte es indes rasch in Richtung 20 Euro hinaufgehen. Dies entspräche einem Kurspotenzial von 18 %, bis dann sogar das 2-Jahres-Hoch bei 23,15 erreicht werden könne. Dieses war am 8. November 2017 markiert worden.

Tendenziell ist das Rennen an den Märkten offen, heißt es. Immerhin sind noch 55 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen den Wert halten und niemand verkauft.

Technische Analysten: Chance gering

Technische Analysten bremsen die Euphorie etwas. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen im Baisse-Modus. Der Abstand auf den GD200 beläuft sich auf 9 %. Erst ab 18,52 Euro wäre ein Aufwärtstrendwechsel möglich. Insofern liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.