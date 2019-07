RWE: Die Anleger sind weiterhin in Kauflaune

Ihren laufenden Anstieg startete die RWE-Aktie am 28. Juni auf dem Niveau von 21,35 Euro. In einer steilen Aufwärtsbewegung vermochte die Aktie schnell über die 50-Tagelinie anzusteigen sodass der Kurs am 25. Juli bei 24,80 Euro auf ein neues Jahreshoch vordringen konnte.

Nach dem Jahreshoch setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Sie haben den Kurs bislang aber nur bis auf 24,28 Euro



