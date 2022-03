RWE-Aktie: Das zeugt von relativer Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie befindet sich bereits seit Ende 2016 in einer Aufwärtsbewegung, die Ende Februar zum Sprung über das 2021er-Hoch bei 38,61 Euro und zum Anstieg auf ein neues 10-Jahres-Hoch geführt hat. In den vergangenen Tagen sind die Kurse aber wieder deutlich zurückgekommen. Anleger zeigen sich angesichts des Krieges in der Ukraine beunruhigt. Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben zu einer Explosion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung