RWE-Aktie: Das sind absolute Top-Signale!

Die RWE-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen in deutlich ansteigender Form präsentiert, wodurch es gelungen ist den mittelfristigen, seit Mitte Januar bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 31,40 Euro ansteigen lassen und in dieser Woche auch die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückerobert. Es ist das erste Mal seit Ende April, dass dies auf nachhaltiger Basis gelungen



