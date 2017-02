RWE: Die Aktie nimmt Schwung auf!

Lieber Leser,

die Aktie des Essener Energieversorgers RWE kann sich mit starken Kursgewinnen an die Spitze des DAX setzen. Mit dem zwischenzeitlichen Anstieg auf 12,93 Euro konnte der Anteilsschein ein neues 3-Monats-Hoch realisieren. Damit könnte auch ein neuer Versuch gestartet werden, die infolge der Abspaltung und des Börsengangs von Innogy Ende letzten Jahres entstandene Kurslücke zu schließen.

Rückenwind gibt es durch eine aktuelle Studie von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank bestätigte ihr „Neutral“-Votum und beließ das Kursziel bei 15,00 Euro. Analyst Alberto Gandolfi verwies in seiner Studie auf Aussagen aus dem deutschen Wirtschafts- und Energieministerium. Diese brächten klar zum Ausdruck, dass eine Versorgungssicherheit in Deutschland in den kommenden 10 Jahren nicht gewährleistet sei. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass Kohlekraftwerke vor 2030 vom Netz genommen würden.

Hier muss sich was ändern

Nichtsdestotrotz wird es im Zuge des Energiewandels für traditionelle Erzeuger immer schwieriger, profitabel zu wirtschaften. Von Gesetzes wegen genießen Ökostromanbieter bei der Einspeisung Vorrang gegenüber den konventionellen Anbietern. Mittlerweile entfallen bereits 30 Prozent des Stromverbrauchs auf erneuerbare Energien. Doch wie wichtig RWE, Vattenfall und Uniper nach wie vor sind, hat sich im ersten Monat des Jahres bewahrheitet. Hier mussten Atom-, Gas- und Kohlekraftwerke für den wetterbedingten Engpass einstehen und als Back-Up für Erneuerbare Energien fungieren.

Nach Ansicht des RWE-Managers Matthias Hartung bedarf es einer Gesetzesreform, so dass die konventionellen Betreiber allein schon für das Bereithalten der Stromreserven eine entsprechende Vergütung erhalten. „Auf Dauer lässt sich so kein Geld verdienen“, beklagte Hartung den Ist-Zustand. Bestes Beispiel ist Großbritannien, wo es eben ein solches Modell gibt, einen sogenannten Kapazitätsmarkt. Dies wird bislang von der Bundesregierung abgelehnt.

