RWE Aktie: Nach neuer Empfehlung auf Höhenflug!

Liebe Leser,

die Analysten der Berenberg Bank halfen der Aktie von RWE in der letzten Woche ordentlich auf die Sprünge. Eine neue Kaufempfehlung sowie ein gesteigertes Kursziel sorgten für gute Laune bei den Aktionären. Über die gesamte Woche konnte sich der Titel in rasantem Tempo verbessern. Startete RWE noch mit einem Kurs von gut 20 Euro in die neue Woche, so standen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.