RWE Aktie: Der nächste Erfolg kündigt sich an!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Im Rahmen ihres am 23. März begonnenen mittelfristigen Anstiegs bildete die RWE-Aktie am 4. Juni auf dem Niveau von 31,82 Euro ein markantes Hoch aus. Es leitete Gewinnmitnahmen und den Beginn einer Konsolidierung ein. Sie endete erst am 15. Juni knapp oberhalb des 50-Tagedurchschnitts auf dem Niveau von 28,58 Euro.

Der erfolgreich verlaufene Test des gleitenden Durchschnitts ermöglichte es den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung