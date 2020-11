RWE-Aktie: Das lässt die Aktie kalt!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Für den Kohleausstieg nimmt der Staat viel Geld in der Hand. Unter anderem soll RWE für die Stilllegung von Kraftwerken 2,6 Milliarden Euro an Kompensationszahlungen erhalten. Das Öko-Institut hält das für nicht angemessen und kritisiert die Pläne schon seit Monaten. Viel geändert hat das bisher nicht. Immerhin kündigte die EU-Kommission nun an, ein Prüfverfahren in die Wege zu leiten.



