RWE Aktie: Das gibt neuen Rückenwind!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

RWE will Offshore-Geschäft in Großbritannien stärken: Wie der Essener Energiekonzern am Montag mitteilte, habe man hierfür mit Projektpartnern Pachtverträge abgeschlossen. Damit wolle man vier Windparks auf See erweitern.

Laut RWE sollen die gewährten Pachtverträge Projekte mit einer möglichen Gesamtleistung von etwa 1,8 GW umfassen. Etwa die Hälfte (900 MW) soll dabei auf den RWE-Anteil entfallen. Sämtliche Projekte, darunter Windparks in der irischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung