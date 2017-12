RWE Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die RWE-Aktie konsolidiert die zweite Woche in Folge. Es steht am Freitagnachmittag kaum eine Veränderung gegenüber der Vorwoche an. In der vergangenen Woche bereits schloss der Wert unverändert, nachdem in der Woche zuvor noch ein Minus von 18,45 % verzeichnet wurde. Der Grund für das Minus ist allseits bekannt. Die einkassierten Prognosen der Tochter Innogy ließen den Kurs massiv einbrechen.

Innogy will durch Akquisitionen Wachstum erreichen

In der vergangenen Woche stand die Kündigung des ehemaligen Chefs Peter Terium im Fokus. Die Aktie brach zunächst weiter ein, ehe sie sich zum Ende der Woche erholte. Grund für diese Entwicklung war die Nachricht über den Deal zwischen Innogy und Everpower, einem US-amerikanischen Energieversorger. Innogy wird das Onshore-Windgeschäft des Unternehmens übernehmen. Die Gesamtleistung des Projekts läge ab 2020 bei ca. 2 Gigawatt. Laut Innogy-Vorstand sollen weitere Akquisitionen kommen. Der Kauf des Windgeschäfts von Everpower sei erst der Anfang gewesen.

Charttechnisch nicht eindeutige Lage

In dieser Woche wurden keine Neuigkeiten gemeldet. Charttechnisch befindet sich die Aktie zwar wieder innerhalb des primären Abwärtstrends, der sekundäre Aufwärtstrend ist allerdings noch intakt. Er wird durch die untere Trendlinie sowie dem 100-Wochen-Durchschnitt bei aktuell ca. 15,40 Euro je Aktie unterstützt. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft bei 19 Euro je Aktie und wurde wieder unterschritten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.