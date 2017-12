RWE Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

auch die RWE-Aktie notiert am Freitagmittag kaum verändert im Vergleich zum Eröffnungskurs. Zur Erinnerung: In der Woche zuvor stand noch, infolge der einkassierten Innogy-Prognosen, ein Minus von 18,45 % zu Buche. In dieser Woche eröffnete die Aktie mit einem leichten Up-Gap auf Tageskerzenbasis, was jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nur einer technischen Erholung zu verdanken war.

Peter Terium soll gehen

Ab etwa Mitte der Woche setze die Aktie zur weiteren Schwäche an, nachdem bekannt wurde, dass Innogy-Chef Peter Terium mit sofortiger Wirkung entlassen worden war. In der Spitze erreichte die Aktie ein Minus von 3,24 %. Doch gegen Ende der Woche ist eine erneute Erholung der Aktie zu erkennen und dafür gibt es einen Grund, der abermals von Seiten der Tochter Innogy kommt.

Neuer Deal in den USA stimmt positiv

So gab diese bekannt, dass man das Onshore-Wind-Geschäft des US-Konkurrenten Everpower Wind übernehmen wird. Der Deal soll im zweiten Quartal 2018 über die Bühne gebracht werden. Der Preis wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Die Gesamtleistung der übernommenen Projekte dürfte laut dem Handelsblatt bei mehr als 2 Gigawatt liegen. Das entspräche der Kapazität von zwei Atom-Kraftwerken. Ca. 500 Megawatt davon sollen bereits in 2020 produziert werden. Noch wurde der Deal von den Behörden nicht genehmigt, man rechnet allerdings nicht mit Gegenwind.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.