RWE-Aktie: Wie geht es für den Top-Performer weiter?

Die Aktie des Essener Energieversorgers RWE war in den letzten Tagen der absolute Top-Performer im deutschen Leitindex DAX. Allein in den letzten Tagen ging es für das Papier um rund 15 Prozent nach oben, während der DAX nur leichte Gewinne verzeichnen konnte. Auch in der Year-To-Date-Performance (seit Jahresbeginn) schneidet die RWE-Aktie von allen DAX-Titeln mit einem Aufschlag von rund 30 Prozent

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.