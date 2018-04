RWE Aktie: Wie der Fels in der Brandung!

Liebe Leser,

während es in den letzten Tagen zu teilweise heftigen Schwankungen an den Börsen kam, zeigte sich die Aktie von RWE von all dem erstaunlich unbeeindruckt. Der Kurs sitzt weiterhin rund um die Marke von 20 Euro fest und macht überhaupt keine Anstalten, in irgendeine Richtung auszuschlagen. Analysten trauen dem Papier dabei durchaus noch mehr zu und geben Kursziele von bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.