RWE-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die RWE-Aktie hat in den letzten Wochen wieder stärkere Abgaben verzeichnet. Ausgehend von einem Anfang Januar markierten Hoch bei 38,65 Euro setzte der Kurs in dieser Woche bis auf 31,52 Euro zurück. Da zwischen 31 und 32 Euro eine stärkerer Supportzone liegt, könnte das Kaufinteresse nun wieder zunehmen. Steigende Kurse am Freitag lassen denn auch auf einen Turnaround hoffen. Allerdings hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



