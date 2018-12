RWE-Aktie: Der Trend ist weiter intakt!

In den letzten Tagen stieg die RWE-Aktie immer wieder in Richtung der 200-Tagelinie nach oben. Zu einer Überschreitung ist es jedoch nicht gekommen, auch an diesem Freitag vor den Weihnachtsfeiertagen liegt der Kurs noch unter dem gleitenden Durchschnitt. Auf der anderen Seite unterstützt aktuell die 38-Tagelinie die Bewegung nach oben. Trendtechnisch ist bei der RWE-Aktie nämlich noch immer eine Aufwärtsbewegung aktiv.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.