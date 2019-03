RWE Aktie: Prognose erreicht!

Die Ziele für das Geschäftsjahr 2018 sind erreicht – so hieß es von RWE sinngemäß am Donnerstag bei Vorlage der neuen Geschäftszahlen. In Bezug auf das bereinigte Ebitda und das bereinigte Nettoergebnis habe es demnach eine „Punktlandung“ gegeben. Konkret: Beim bereinigten Ebitda (Ebitda = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erreichte RWE 2018 ein Ergebnis von 1,5 Mrd. Euro. Die Prognose ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.