RWE Aktie: Nochmals +40 Prozent?

Zum Start in die neue Handelswoche und den neuen Monat legte die RWE-Aktie am Montag einen dynamischen Anstieg auf das Parkett. In der Spitze schob sich der Wert um über einen Euro auf 27,10 Euro vor und markierte damit ein neues Jahreshoch. Am frühen Dienstagmorgen konnte das erhöhte Niveau nicht ganz behauptet werden und es setzten leichte Gewinnmitnahmen ein.

In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung