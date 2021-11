RWE-Aktie: Milliarden für das Klima – Analysten voll des Lobes!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie ist am Donnerstag kräftig angesprungen und über den Widerstand bei 34 Euro geklettert. An der Xetra stiegen die Notierungen um 6,81 Prozent und beendeten den Handel mit einem Kurs von 34,96 Euro. Damit war die Aktie bester Performer im DAX. Im Tagesverlauf erreichte der Wert ein 9-Monats-Hoch bei 35,09 Euro. Wird der Ausbruch in den kommenden Tagen bestätigt, könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung